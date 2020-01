Une enquête auprès des membres de l’IBMA a été menée à la fin de l’année 2019 avec un taux de réponses de 60 %. En 2020, 38 solutions de biocontrôle seront en développement (dont 19 ayant déjà obtenu des AMM) ; pour 2021-2022, ce serait une vingtaine et au-delà il y aurait 68 solutions attendues. De plus, d’ici 10 ans, 65 nouvelles substances actives devraient émerger.

L’IBMA informe que pour 47 % il s’agit de substances naturelles, pour 36 % de micro-organismes, pour 13 % de médiateurs chimiques et pour 4 % de macro-organismes. Des proportions qui ne présentent pas un gros changement par rapport à la gamme actuelle du biocontrôle.

Les filières encore très concernées seront l’arboriculture, la viticulture et le maraîchage. Mais ce qui est intéressant, ce sont les résultats de l’enquête au sujet du secteur des grandes cultures. Actuellement peu pourvus en solutions de biocontrôle, 37 produits devraient être développés dans les prochaines années. Pour le secteur des Jevi (jardins, espaces verts et infrastructures) les amateurs et professionnels des solutions devraient également être développées, ce qui, là aussi, est une bonne nouvelle.