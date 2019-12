« Nous avions annoncé le 3 décembre 2019 que nous allions porter plainte contre le collectif des pisseurs involontaires. Notre plainte a été transmise ce jour au procureur de Rennes par voie postale », a annoncé Cédric Henry, le président de la FDSEA de l’Ille-et-Vilaine, dans un communiqué le 20 décembre 2019.

Communication mensongère

Le syndicat entend contre-attaquer les campagnes anti-pesticides très médiatisées des militants écologistes, comme en Bretagne où les prélèvements d’urine se sont multipliés. « Nous y dénonçons les procédés de communication mensongers de ce collectif ainsi que l’incitation au harcèlement et à la violence contre les agricultrices et les agriculteurs français, ajoute Cédric Henry. Il n’est plus acceptable, ni supportable que de tels agissements et de telles manipulations de nos concitoyens restent impunis. »

Non loin en Bretagne, dans le Morbihan, dix-huit agriculteurs utilisateurs de glyphosate avaient testé leurs urines en juillet dernier, à l’initiative de la FDSEA 56. Les résultats du test par chromatographie s’étaient tous révélés négatifs.