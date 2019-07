« Trop, c’est trop ! ». Dans un communiqué commun, l’AGPB (blé), l’AGPM (maïs), la CGB (betteraves) et la Fop (oléoprotéagineux) ont réagi le 19 juillet aux deux projets de textes gouvernementaux visant à mettre en place des zones non traitées (ZNT) « riverains » de 5 à 10 mètres. Ils demandent au gouvernement « d’arrêter cette surenchère réglementaire permanente » et de privilégier l’élaboration de chartes départementales.

« Cette proposition rajoute de nouvelles contraintes sans tenir compte des efforts déjà réalisés ni des conséquences économiques », s’insurgent les représentants des producteurs de grandes cultures. Selon eux, elle conduirait à retirer de la production « des milliers d’hectares de grandes cultures ».

« De plus en plus déconnectés »

Ils assurent s’être déjà mobilisés dans le cadre des chartes riverains, élaborées en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. « Elles tiennent compte des techniques et matériels utilisés, des horaires de traitement, de la spécificité des lieux et de l’ensemble des paramètres pédoclimatiques permettant de définir les actions à mettre en place dans chaque département ».

Les producteurs s’insurgent : « pourquoi ne pas faire confiance aux agriculteurs et aux acteurs des territoires ? Faut-il en permanence des mesures réglementaires nationales, au risque d’être de plus en plus déconnecté de la réalité concrète du terrain ? Le rythme des annonces et des contraintes n’est plus compatible avec la capacité d’adaptation des exploitations agricoles »