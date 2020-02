pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Ce mardi 4 février 2020, à 2 h du matin, la FDSEA de l’Oise a déversé des boues de station d’épuration devant le centre des finances de Beauvais afin de protester contre la mise en place des zones de non-traitement (ZNT). « L’État tape sur nos finances, pourquoi ne pas taper sur les siennes ? » lance Régis Derumaux, secrétaire général de la FDSEA de l’Oise.

Faire monter la pression

Selon l’organisateur, le syndicat n’est pas contre les ZNT en soi, mais demande un moratoire afin d’avoir le temps de mettre en action la charte de bon voisinage signée par la préfecture. « On a été confronté à des problèmes de ce type entre un agriculteur et le collège de Chambly, décrit Régis Derumaux. En allant rencontrer le maire pour lui expliquer les pratiques de l’agriculteur voisin, un accord a été trouvé et le maire a levé son arrêté. »

Les agriculteurs sont repartis sans avoir rencontré de représentants de l’État. « Le but était seulement de faire monter la pression, explique le syndicaliste. On continuera à faire des actions de ce type. Si les positions du gouvernement ne changent pas, on prévoit même une action au salon de l’agriculture. »

Entrée du centre des finances de Beauvais © Facebook Laurent Pollet

> À lire aussi : Phytos, Ils manifestent en régions contre les ZNT

« Cultivons le centre-ville ! »

Même combat dans le Pas-de-Calais, ou les agriculteurs de la FDSEA ont investi la place centrale de Saint-Omer. Afin de dénoncer la perte de surface, les agriculteurs ont déversé de la terre dans le centre-ville avec le slogan « Cultivons le centre-ville puisque l’on ne veut plus des agriculteurs dans les champs ! » Pendant ce temps, d’autres agriculteurs manifestaient à Arras. Au total, 400 agriculteurs et 200 tracteurs ont répondu à l’appel selon la FDSEA du Pas-de-Calais.

Cultivons le centre-ville puisque l’on ne veut plus des agriculteurs dans les champs !! #znt @fnsea pic.twitter.com/1YRRp2GTJQ — FDSEA du Pas-de-Calais (@FDSEA62) February 3, 2020

> À lire aussi : Trois syndicats unis contre les ZNT

Retour du cadeau de Noël

À Toulouse, les présidents de la Coordination Rurale de tous les départements d’Occitanie se sont réunis devant la Draaf afin de protester contre cette même mesure. De façon symbolique, ils ont rendu au directeur un cadeau qui symbolisait le décret des ZNT publié par le ministère de l’Agriculture quelques jours avant Noël.

> À lire aussi : Phytos, la Coordination rurale dit non aux ZNT