Didier Guillaume est également revenu sur ses propos alloués au Dauphiné Libéré le 26 avril 2019, affirmant qu’il fallait revenir à ce que faisaient nos grands-parents. Cette phrase, le ministre l’a prononcé « dans un contexte bucolique », dit-il.

« Ce que je veux dire, c’est que moi quand je roulais dans ma voiture étant jeune, il y avait des mouchillons, des moustiques sur les pare-brise. Aujourd’hui, il n’y a plus rien. Aujourd’hui, il n’y a plus de haies. Aujourd’hui, il n’y a plus d’oiseaux qui nichent. Il n’y a plus de biodiversité. Il n’y a plus de vers de terres dans les champs. Je me rappelle quand on allait à la pêche, on allait chercher des vers de terre. Il faut revenir à cela. C’est la transition agroécologique, c’est moins de pesticides, c’est refaire de la biodiversité, faire tout simplement de la rotation des sols. Je ne veux plus voir l’hiver des grands champs labourés. Il faut faire de l’assolement, de la rotation, des semis, des prairies permanentes. C’est ça l’agriculture à laquelle je veux revenir. Mais en même temps, il faut une agriculture qui soit innovante, compétitive, il faut de la recherche. »