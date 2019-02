Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Déjà un an que le contrat de solutions a été lancé, un an aussi que la FNSEA attendait l’engagement de l’État. C’est désormais chose faite avec la signature ce lundi 25 février au Salon de l’agriculture, de Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, du préambule du contrat de solutions. L’État et les 43 partenaires s’engagent vers une baisse de l’utilisation, des risques et...