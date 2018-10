18 procédés de traitement sont reconnus efficaces par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de publier au Bulletin officiel, l’avis du 30 août 2018 sur les procédés de traitement des effluents phytosanitaires reconnus efficaces. Seules 18 solutions figurent dans la liste. Les solutions d’Axe Environnement (Phytosec) et Adequabio (Phytobarre) entrent dans la liste. En revanche, EcoBang de Ventosol n’en fait plus partie. Ventosol a récemment gagné son procè...