« L’approbation de la substance active ’’diméthoate’’ n’est pas renouvelée », informe la Commission européenne dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1090 de la Commission du 26 juin 2019 et publié le 27 au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres doivent retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate au plus tard le 17 janvier 2020.

Le règlement indique que « tout délai de grâce, accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, est le plus court possible et expire au plus tard le 17 octobre 2019 pour les produits phytopharmaceutiques utilisés sur les cerises et le 17 juillet 2020 pour les produits phytopharmaceutiques utilisés sur d’autres cultures ».

Pour mémoire, cette substance active n’était plus autorisée en France, ni en Italie et en Espagne, mais le restait jusqu’alors par exemple en Autriche ou en Croatie.