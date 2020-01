pour vous connecter et poursuivre la lecture

Profitant des prochaines élections municipales, dont le premier tour est dans deux mois, Générations Futures demande que tous les concitoyens interpellent par mail leur maire sur 10 engagements. Parmi ces derniers, on retrouve : prendre des dispositions réglementaires pour limiter l’emploi de produits phytosanitaires de synthèse près des habitations, informer la population sur les dangers des pesticides, passer à la cantine 100 % bio…

Dans cette optique, l’association écologiste a lancé ce jeudi 23 janvier 2020 le site « Shake ton politique ». Il s’agit « d’un nouvel outil participatif qui permet d’interpeller leurs élus nationaux et européens sur les sujets de santé environnementale en fonction de l’actualité législative, réglementaire ou de l’agenda politique ».

Analyse finale durant la semaine sur les alternatives aux pesticides

« La première analyse des réponses (ou non réponses) des maires sera mise en ligne 1 mois avant le premier tour des municipales et l’analyse finale une semaine avant le lancement de la quinzième semaine pour les alternatives aux pesticides qui se tiendra du 20 au 30 mars 2020 », précise Générations Futures.

L’association proposera aussi son analyse des textes mis en consultation du public, à charge ensuite aux internautes de déposer ses commentaires en fonction des propositions faites comme cela fut le cas dernièrement pour la consultation sur les chartes « pesticides ». Enfin, l’ONG proposera de participer via cet outil à des pétitions ciblées sur ses sujets de prédilections.

Outil disponible pour les autres ONG

« On l’espère, il aura pour effet de faire infléchir les politiques publiques, qu’elles soient locales, nationales ou européennes, vers une meilleure prise en compte de notre santé et de notre environnement, déclare François Veillerette, directeur de Générations Futures. Les ONG qui travaillent aussi sur nos sujets et qui seraient intéressées par cet outil pourront si elles le souhaitent nous proposer des sujets que nous mettrons à disposition des internautes. »