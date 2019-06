Le ministère de l’Agriculture a présenté le jeudi 27 juin 2019 à la profession deux projets de texte de mise en place de zones non traitées (ZNT) pour protéger les riverains lors de l’application de produits phytosanitaires.

Le premier projet concerne l’arrêté de 2017 relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires. En effet, le Conseil d’État vient en partie d’annuler le texte au motif que cet arrêté ne comprend pas de dispositions concernant la protection des riverains, alors que cela est prévu par la réglementation européenne.

Le gouvernement veut donc mettre en place des ZNT de 5 mètres pour les cultures basses, telles que les grandes cultures et de 10 m pour les cultures hautes avec la possibilité de les abaisser respectivement à 3 et 5 m avec des dispositifs de limitation de la dérive (qui restent pour le moment à préciser).

Informer les riverains 12 heures avant

L’obligation d’informer les riverains 12 heures avant l’intervention a également été évoquée. « Nous prenons acte de la décision du Conseil d’État mais techniquement prévenir 12 heures à l’avance, cela pose de gros problèmes car en fonction de la météo on peut être amené à changer de stratégie au dernier moment », ajoute Christian Durlin, vice-président de la commission de l’environnement à la FNSEA.

Dans un communiqué du 28 juin 2019, le gouvernement dit lui aussi prendre acte de cette décision du Conseil d’État et rappelle que l’article 83 de la loi EGAlim du 30 octobre 2018 prévoit la mise en place de chartes d’engagement par les utilisateurs de produits phytosanitaires, élaborées dans chaque département en concertation avec les riverains ou leurs représentants, afin de préciser et renforcer les mesures de protection à mettre en place.

Ainsi, on apprend que les évolutions proposées par le gouvernement se basent sur trois rapports publiés ce jour et commandés par le ministre de la Transition écologique et solidaire, la ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l’Agriculture dans le cadre du plan d’action interministériel sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides du 25 avril 2018.

Décret d’application de la loi EGAlim

Le second projet concerne donc le décret d’application de la loi EGAlim sur ces « chartes riverains ». La mise en œuvre de ces dernières y a notamment été décrite lors de la réunion d’hier du groupe de travail « qui associe toutes les parties prenantes ».

« Il faudrait répondre à quatre critères cumulatifs : concernant la distance par rapport aux habitations, la mise en place de dispositifs de limitation de la dérive (buse, haies…), l’information aux populations et des plages horaires d’intervention », informe Christian Durlin.

Le syndicat qui se dit favorable à la promotion des chartes départementales estime pourtant que ce projet est catastrophique : « Un, voire deux critères, suffisent si les produits phytosanitaires sont appliqués dans de bonnes conditions. »

Par ailleurs, certaines exploitations pourraient être fortement amputées de surfaces agricoles, notamment dans les zones périurbaines, ce qui menacerait leur équilibre économique.

Cette mesure doit normalement entrer en vigueur au 1er janvier 2020. Le décret et l’arrêté doivent donc être soumis à la consultation du public sous peu.