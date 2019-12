pour vous connecter et poursuivre la lecture

Dans son communiqué de presse, le ministère de la Transition écologique précise que le dispositif annoncé vient « compléter et renforcer » les règles existantes. Il s’articule autour de deux mesures : des chartes d’engagement issues d’une concertation locale et validées par les préfets de département et des zones de non-traitement.

À partir du 1er janvier 2020

Les zones de non traitement s’imposent aux agriculteurs et à tous les autres utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Elles s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020 pour les cultures semées avant le 1er janvier 2020, à l’exception des produits les plus préoccupants. Pour les autres parcelles, elles seront applicables dès le 1er janvier 2020.

Les distances minimales à respecter entre les zones de traitement et les zones d’habitation ne s’appliqueront pas « aux produits de biocontrôle ou à faible risque ». Elles sont fixées à 20 mètres pour « les substances les plus préoccupantes ». Pour les autres produits phytosanitaires, elles sont de :

10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;

5 mètres pour les autres cultures.

Des réductions possibles

« Ces distances peuvent être réduites dans le cadre des chartes départementales […], et sous réserve d’utilisation de matériel anti-dérive dont la performance a été évaluée par les instituts de recherche, précise le ministère. En l’état des connaissances et des recommandations de l’Anses, elles pourront à ce stade être réduites jusqu’à 5 mètres pour l’arboriculture, et 3 mètres pour les autres cultures. »

Le ministère ajoute que cette réduction des zones de non traitement ne s’applique pas aux lieux hébergeant des personnes vulnérables comme les maisons de retraite ou les écoles. « Ces distances nationales s’appliqueront en l’absence d’indication spécifique dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits concernés délivrées par l’Anses », ajoute le ministère.

25 millions d’euros pour accompagner les agriculteurs

Le ministère promet des mesures d’accompagnement des agriculteurs. Il annonce un appel à projet national au printemps 2020, avec un budget de 25 millions d’euros. Ces fonds serviront à accompagner financièrement l’achat de matériel d’application des produits phytosanitaires le plus performant au regard de la maîtrise des risques de dérive.

Le ministère de la transition écologique précise que « cette enveloppe permettra ainsi de doubler à titre exceptionnel l’effort national en soutien à ce type d’investissement porté actuellement en région par les agences de l’eau, le ministère en charge de l’agriculture via les DRAAF et les conseils régionaux. »

Et en quoi consisteront les chartes d’engagement départementales validées par le préfet ? Elles préciseront « les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des zones d’habitation. Elles définiront notamment les mesures de protection des riverains. Ces chartes reposent sur un dialogue préalable entre utilisateurs des produits, riverains, élus, associations et tout autre acteur concerné. Leur élaboration suivra un processus pré-défini dans les textes réglementaires. »

E.R.