« Nous croyons en la responsabilisation des acteurs et en leurs engagements concrets sur le terrain plutôt qu’à des réglementations descendantes non adaptées, indique mardi le syndicat dans un communiqué. Pour renforcer la compréhension réciproque des agriculteurs et de leurs riverains et poser les bases d’une coexistence sereine, nous proposons la signature de chartes dans tous les territoires, à l’échelon régional, puis départemental ou de filière. »

La charte proposée « formalise l’engagement de bonnes pratiques des agriculteurs en matière d’utilisation de produits phytopharmaceutiques ».

En retour, les acteurs locaux (organismes professionnels, élus locaux et associations de défense des riverains et/ou de protection de l’environnement) s’engagent à « conduire des opérations d’information pour favoriser un dialogue constructif », explique la FNSEA.

Lire également :