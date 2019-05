Ambiance un peu tendue ce jeudi 16 mai lors de la présentation du rapport d’information sur l’indépendance et l’objectivité des agences (les travaux se sont concentrés sur l’Anses (1), l’Efsa (2) et l’Echa (3)) chargées d’évaluer la dangerosité des substances mises sur le marché par l’OPECST (4).

Les collègues parlementaires de Pierre Médevielle se sont en effet désolidarisés des propos du sénateur centriste de Haute-Garonne au sujet du glyphosate en début de semaine laissant penser que le rapport attendu ce 16 mai portait sur la célèbre molécule herbicide.

Impression de cacophonie sur le glyphosate

C’est bien le contexte de réhomologation de cette substance active, qui a laissé une « impression de cacophonie », et a conduit la commission des affaires économiques et la commission des affaires européennes à saisir l’OPECST sur l’indépendance et l’objectivité des agences européennes.

« Vos rapporteurs ont ainsi le sentiment que depuis quelques années, c’est l’ensemble du modèle de l’évaluation des risques qui subit une remise en question profonde, souligne le texte. L’objet du présent rapport est donc, au-delà de la question du glyphosate, d’effectuer un état des lieux de l’expertise des risques sanitaires et environnementaux en France et en Europe, d’identifier les failles des dispositifs d’évaluation et les moyens mis en œuvre par les organismes d’expertise pour répondre aux nouveaux défis, et enfin de fournir une série de recommandations destinées à créer une plus grande confiance entre experts et citoyens, afin que la gestion des risques repose sur des bases rationnelles et transparentes et non pas sur la capacité de certains acteurs à susciter dans l’opinion publique des émotions permettant d’emporter la décision. »

Renforcer l’évaluation des risques

Parmi les propositions du rapport pour renforcer les capacités d’évaluation des risques réglementés par les agences six portent sur le renforcement des capacités d’évaluation des risques réglementés par les agences, deux sur l’amélioration de la transparence des travaux d’évaluation, trois sur le fait de conforter les agences dans leur rôle d’expertise des risques, et enfin deux pour rendre l’évaluation des risques accessibles et compréhensibles.