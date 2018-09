Érigés comme l’emblème d’un manifeste antipesticide, les coquelicots poussent partout dans la nature et leur prolifération est même très rapide, rappellent les agriculteurs qui s’étonnent sur Twitter. La preuve en images.

Deux euros la cocarde en coquelicot à l’instar de la célèbre main jaune de SOS racisme : c’est la formule choisie par une centaine de personnes (militants, scientifiques et artistes) menée par le chroniqueur Fabrice Nicolino, pour mobiliser contre tous les pesticides. À la suite de cet appel, les agriculteurs s’étonnent de cette campagne et s’organisent sur Twitter pour le dire… avec des fleurs.

« Gentils coquelicots… »

Avec le mot-clé #mescoquelicots, la profession rappelle que le coquelicot est une fleur très présente dans la nature et dans les champs, et qu’elle est même considérée comme une espèce invasive, tant sa prolifération peut être très rapide. D’une grande longévité, elle résiste à la fois au manque d’eau et à l’enfouissement, elle peut rester de longues années dans le sol.

#Europe1 #DeboutLesCopains @roqueeva #MatthieuNoel 13 °c et ciel étoilé à Boukincamp. Aujourd'hui, vous allez beaucoup entendre parler de @coquelicots_ #coquelicots , de #Mescoquelicots alors je vous en poste pour vous montrer qu'il y a encore dans nos campagnes.

Les coquelicots fleurissent en juin, difficile de les voir auj ! Mais encore présents dans nos campagnes. Dans les champs, leur population est maitrisée car invasifs et pénalisant pr la culture en place et celles qui suivront (1 pied = 50 000 à 200 000 graines). #mescoquelicots

#mesCoquelicots plus de 75 fleurs sur ce pied de coquelicots... et dans chaque fleur des graines en grand nombre...

#mesCoquelicots plus de 75 fleurs sur ce pied de coquelicots... et dans chaque fleur des graines en grand nombre...

La mère des coquelicots n'est pas morte !

#mescoquelicots

#mescoquelicots

Bizarre... j'en ai dans mes vignes, alors que j'utilise des #pesticides... encore une campagne mensongère de @NGF_off nous avons à faire à des extrémistes ! #biodiversité #stopauxmensonges

Sur les champs d’honneur

« Rendez-nous nos coquelicots ! Rendez-nous la beauté du monde ! », dit le manifeste. Mais la bucolique n’a pas la rareté qu’on lui prête. Elle démontre au contraire sa résistance jusque sur les champs d’honneur. Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est associé, depuis 1921, à la mémoire de ceux qui sont morts pendant la Grande guerre. La fleur rouge sang couvrait les champs mis à nus par les combats.

Pour tous les adeptes des coquelicots, rendez-vous dans les exploitations. Mais attention, il faut choisir sa saison : la fleur n’a pas disparu, elle préfère simplement pousser le printemps.

Voici ma contribution avec de beaux coquelicots photographiés le printemps dernier. J'ajoute des bleuets pour rendre le tableau plus joli. Mais non, #Mescoquelicots n'ont pas disparu. Il suffit de se balader dans la campagne.