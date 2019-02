Le groupe Soufflet, via sa division Neuhauser, et Lidl France ont signé le 25 février un partenariat engageant 15 000 t de blé français conforme à la norme Afnor.

Votre analyse quotidienne du marché - Céréales

Neuhauser, division du groupe Soufflet, et Lidl France ont signé un partenariat, le 25 février au Salon de l’agriculture, portant sur des produits de boulangerie issus de « blé tracé origine France ». 15 000 t de blé, produites sur 130 exploitations, sont concernées et serviront à la fabrication de 50 millions de baguettes et pains « tradition » haut de gamme.