Le groupe coopératif céréalier Axéréal vient de démarrer sa quatrième tour de maltage, opération de transformation de l’orge en malt, sur le port d’Anvers en Belgique. Il s’agit de la plus grande malterie au monde.

Cet investissement de 35 millions d’euros, avec l’extension de silos et une nouvelle station d’épuration, permet à Boortmalt, filiale du groupe Axéréal, de disposer d’une capacité de production à Anvers de 470 000 tonnes. Ce qui en fait la plus grande malterie au monde, et permet au groupe de se positionner parmi les acteurs mondiaux de référence du secteur.