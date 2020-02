pour vous connecter et poursuivre la lecture

Sécuriser les données produites par les agriculteurs européens est l’objectif affiché par la Commission européenne dans son document « Stratégie européenne pour les données » publié le 19 février 2020. L’idée est de sanctuariser ces données afin d’éviter qu’elles ne soient exploitées par des multinationales américaines ou chinoises. La Commission s’appuie sur la charte élaborée en 2018 pour le partage des données agricoles, signée par les représentants d’agriculteurs européens et les principales entreprises du machinisme agricole.

S’appuyer sur la charte européenne d’échange des données

Selon le rapport, un espace commun pour les données agricoles, fondé sur cette approche existante en matière de partage des données, pourrait déboucher sur une plateforme neutre permettant le partage et la mise en commun des données agricoles, aussi bien publiques que privées. La Commission fera le point avec les États membres afin de connaître leurs exigences en termes d’utilisation et de disponibilité des données. L’Union Européenne devrait consacrer entre 4 et 6 milliards d’euros à ce projet au cours du prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027).