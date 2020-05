Le ministère de l’Agriculture a ordonné la destruction de 50 tonnes de produits phytosanitaires « non conformes », un herbicide et un fongicide. Des impuretés toxiques les rendaient dangereux pour l’utilisateur et l’environnement.

Dans un communiqué diffusé le 7 mai 2020, le ministère de l’Agriculture indique que la DGAL (1) « vient de mettre à jour la présence de deux produits phytosanitaires “non conformes” sur le marché français. Importés de la Chine via la Belgique, ces deux produits étaient destinés aux producteurs de maïs et de fruits et légumes. La destruction de 50 tonnes de produits a été ordonnée. » Deux produits phyto sont concernés : un herbicide à base de bentazone utilisé sur maïs et un fongicide à base de captane (fruits et légumes). « L’analyse des produits a révélé la présence d’impuretés toxiques dans les substances actives, à un niveau supérieur aux seuils réglementaires autorisés », indique le ministère. Un danger potentiel pour les agriculteurs « L’exposition aux deux produits concernés étant potentiellement dangereuse pour les utilisateurs (les agriculteurs) et pour l’environnement, les pouvoirs publics ont ordonné le rappel des lots commercialisés à l’échelle nationale le 25 février pour les produits à base de captane, et le 27 mars 2020 pour la bentazone », précise le communiqué. En revanche, « les analyses ont révélé l’absence de danger pour le consommateur en ce qui concerne les produits végétaux traités destinés à la consommation. L’opération de rappel/retrait a été lancée en étroite collaboration avec les autorités sanitaires belges à l’origine de la découverte des importations frauduleuses et de la saisie en Belgique de près de 800 tonnes de produits non conformes », précise la DGAL. H. Parisot

