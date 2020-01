pour vous connecter et poursuivre la lecture

« L’avis scientifique de l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) indique que la substance en question pose des problèmes environnementaux et sanitaires », précise Bruxelles dans un communiqué diffusé ce 13 janvier 2020.

Incidence sur les eaux souterraines

Selon Stella Kyriakides, commissaire à la Santé et la Sécurité alimentaire, l’avis de l’Efsa montre que cette molécule développée par Bayer aurait « une incidence sur les eaux souterraines, mais aussi pour la santé humaine en raison de sa toxicité pour la reproduction ». Le règlement adopté aujourd’hui sera publié au Journal officiel dans les prochains jours.

« Sur les cinq néonicotinoïdes dont l’utilisation avait précédemment été approuvée dans l’Union européenne, il s’agit du quatrième pour lequel des restrictions d’utilisation ou une interdiction ont été adoptées depuis 2013 », ajoute la Commission européenne. Les trois autres molécules sont l’imidaclopride, la clothianidine et le thiametoxame, interdites depuis le 19 décembre 2018 (sauf pour les usages sous serre).

Interdit en France

En France, depuis le 1er septembre 2018, cinq substances de cette famille chimique sont déjà concernées (il y a l’acétamipride en plus), et pour tous les usages (décret du 30 juillet 2018). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, le sulfoxaflor et la flupyradifurone, deux molécules proches des néonicotinoïdes, sont également interdits en France.