Le CIC a revu à la hausse ses estimations de production totale de céréales pour la campagne de 2018-2019 (blé et céréales secondaires) à 2 072 Mt, soit 9 Mt de plus que le mois dernier. La quasi-totalité de l’ajustement concerne le maïs, avec une augmentation des chiffres pour les États-Unis (+6,1 Mt), l’Union européenne (+2,7 Mt) et l’Ukraine (+1,2 Mt).