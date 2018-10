Moisson 2018

Le classement des départements par rendement en blé tendre

17 h

Cette année, ce sont le Pas-de-Calais et le Nord qui enregistrent les meilleurs rendements français en blé tendre : 88 q/ha. La Somme et la Marne qui occupent la deuxième marche du podium avec 84 q/ha. L’Eure et la Seine-Maritime arrivent en troisième position à 83 q/ha.