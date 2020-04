pour vous connecter et poursuivre la lecture

Sur le nord du pays, les températures dépasseront cette semaine la normale de 10 °C, avec des niveaux dignes d’un début juillet pendant plusieurs jours, selon Météo-France. Dès mercredi, le soleil est revenu sur tout le territoire. Les thermomètres vont atteindre en journée sur le nord du pays des valeurs voisines des normales de fin juin, 20 à 22 °C sur le Nord-Ouest, 24 à 26 °C sur le Nord-Est. Dans le Sud, les valeurs seront même dignes plutôt de fin mai début juin, 20 à 24 °C.

Vendredi sera la journée la plus chaude de la semaine

Vendredi, le mercure atteindra des valeurs comprises entre 23 et 27 °C sur la majeure partie du pays, avec des températures souvent plus chaudes au nord du pays qu’au sud. On attend 26 °C dans la capitale. Une température proche du record pour un début avril. La barre des 25 °C a été franchie ce mardi après-midi à Strasbourg, où le mercure devrait dépasser ce seuil de chaleur jusqu’à samedi.

Nouvelle dégradation par le Sud-Ouest ce week-end

Samedi, une nouvelle perturbation rentrera par le sud-ouest de l’Hexagone, donnant à nouveau quelques gouttes sur la façade ouest, puis quelques remontées instables dimanche et lundi. Ensuite l’Europe de l’Ouest devrait connaître une situation de marais barométrique, sans vraiment d’influence dépressionnaire ou anticyclonique, avec toujours un temps assez ensoleillé surtout au nord du pays, mais avec aussi l’arrivée d’air un peu plus frais par le Nord-Ouest, même s’il fera toujours assez chaud sur le Nord-Est. Le Sud-Ouest pourrait garder un risque de quelques gouttes par moments.