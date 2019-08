Alors que la perturbation liée à la dépression Wolfgang a traversé le nord du pays mardi après-midi, le temps va redevenir plus calme ce mercredi, prévoyait mardi Météo France.

« En matinée, quelques averses résiduelles pourraient concerner le nord du territoire ainsi que le relief du nord des Alpes et du Jura, se cantonnant aux frontières belges l’après-midi. Une nouvelle perturbation peu active abordera la Bretagne dès le matin, et donnera encore quelques averses l’après-midi. Les températures atteindront 20 à 27 °C d’ouest en est sur la moitié nord, 24 à 30 °C dans le Sud ».

Jeudi, un minimum d’altitude glisse du Golfe de Gascogne jusqu’à notre pays, apportant une dégradation orageuse sur le Sud-Ouest en matinée. « Cette zone orageuse gagnera le Limousin, le sud du Massif Central et des Alpes dans l’après-midi. Les températures, fraîches en début de matinée, 11 à 15 °C sur la plupart du pays, 17 à 20 °C autour du Golfe du Lion, remonteront dans l’après-midi avec 22 °C près de la Manche, 25 à 28 °C sur la plupart des régions, 28 à 32 °C autour de la Méditerranée ».

Vendredi, on retrouvera quelques résidus de la perturbation orageuse de la veille sur les sommets des Alpes et des Pyrénées. « Ailleurs, nous bénéficierons d’une belle journée estivale, même si les nuages seront plus nombreux près de la Manche et des frontières du Nord. Il fera globalement entre 27 et 30 °C sur tout le pays ».

Ce beau temps se généralisera à l’ensemble de l’Hexagone samedi avec des températures souvent supérieures à 30 °C.

Dimanche, « nous connaîtrons une nouvelle dégradation par l’ouest apportant des averses prenant un caractère orageux sur le relief de la moitié sud au fil de la journée ».