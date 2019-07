MeteoNews met ainsi en garde contre « un épisode caniculaire voire une canicule assez probable » débutant par le sud-est et la vallée du Rhône dès ce week-end avec des températures diurnes tournant déjà autour des 35 degrés. Chaleur également sur le reste de la France, mais dans des proportions plus réduites.

Ainsi dimanche après-midi, MeteoNews prévoit environ : 21 degrés à Cherbourg, 22 degrés à Brest, 26 degrés à Lille et Biarritz, 28 degrés à Rennes, Nice et Nantes, 30 degrés à Reims, Ajaccio et Limoges, 31 degrés à Paris et Marseille, 32 degrés à Metz, Strasbourg et Bordeaux, 34 degrés à Dijon et Toulouse, 35 degrés à Lyon, Vichy ou Nîmes et jusqu’à 36 degrés à Grenoble.

À partir de lundi prochain, une dorsale anticyclonique devrait se mettre en place entre l’Afrique du Nord, la France et le Danemark, orientant un léger flux de sud-sud-ouest sur nos régions. De quoi faire décoller le thermomètre.

Lundi après-midi, MeteoNews envisage par exemple : 22 degrés à Cherbourg, 27 degrés à Biarritz et La Rochelle, 28 degrés à Nantes et Rennes, 29 à Nice, Lille et Rouen, 30 degrés à Bastia, 31 à Marseille et Reims, 32 à Limoges, 33 à Paris, Bordeaux, Orléans, Tours et Perpignan, 34 degrés à Metz, Dijon et Bourges, 35 à Toulouse, 36 à Agen, Albi, Montauban, 37 à Lyon, Ambérieu et Grenoble, mais après encore une nuit « respirable » : 20 de minimum à Lyon et Toulouse, 18 dans la capitale…

Les deux journées suivantes, mardi et mercredi, risquent d’être encore plus torrides, avec des nuits déjà chaudes et des après-midi caniculaires : 35 degrés et plus sur les trois-quarts sud de la France avec des pics à plus de 40 degrés des régions méridionales aux régions centrales. À préciser prochainement.

Une relative baisse serait ensuite attendue au-delà. « Mais l’échéance étant très lointaine, la prévision reste peu fiable et devra être confirmée d’ici là », prévient MeteoNews.