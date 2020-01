Le mois de décembre a été bien arrosé, même s’il ne présente pas de caractère exceptionnel. Des perturbations souvent actives se sont en effet succédé sur une grande moitié nord du pays. « Elles ont été moins fréquentes sur les régions méridionales mais les pluies ont été abondantes le long des Pyrénées, sur le Limousin, l’ouest et le sud du Massif central, la Corse-du-Sud ainsi qu’à l’est du Rhône, signale Méteo-France ce 9 janvier 2020. Le Var et les Alpes-Maritimes ont été particulièrement affectés par deux épisodes méditerranéens intenses les 1er et 20 décembre avec des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations. » En moyenne, sur l’ensemble du pays, la pluviométrie a été excédentaire de près de 40 % en décembre 2019.

Précipitations efficaces supérieures à 200 mm

Quand on considère les précipitations efficaces, le cumul depuis le début de l’année hydrologique, soit de septembre à décembre 2019, est supérieur à 200 mm sur la quasi-totalité du pays. Il atteint le plus souvent 400 à 750 mm sur les départements bordant la Manche, de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, sur l’ouest et le sud du Massif central, l’ouest et le centre des Pyrénées, les Vosges, du Jura à la région Paca ainsi que sur le relief et le sud de la Corse. Le cumul des précipitations efficaces dépasse très localement 750 mm sur les Pyrénées-Atlantiques, le Cantal, les Cévennes ainsi que des Hautes-Alpes au Var et aux Alpes-Maritimes.

L’excédent de précipitations efficaces atteint une fois et demie à trois fois la normale sur une grande moitié ouest du pays, en région Paca ainsi que plus localement des Ardennes à l’Aube et sur l’ouest de la Corse. L’excédent atteint ponctuellement trois à cinq fois la normale dans les Bouches-du-Rhône.

Sols saturés

L’humidification des sols superficiels qui a débuté en octobre sur l’ensemble du pays s’est poursuivie durant novembre et décembre suite aux fortes précipitations. Les sols sont saturés ou proches de la saturation sur la quasi-totalité du territoire. Ils restent parfois relativement secs du sud de l’Hérault au Roussillon, sur le delta du Rhône, l’Allier, une partie du Puy-de-Dôme, en plaine d’Alsace ainsi que très localement sur le nord de la Corse. « L’humidité des sols est ainsi redevenue conforme à la normale sur la totalité du pays », complète le bulletin.

Au 1er janvier, l’indice d’humidité des sols superficiels est supérieur à la normale sur la quasi-totalité du pays. L’excédent est localement supérieur à 20 % sur le Bassin parisien, dans les Pays de la Loire et le nord du Poitou, du Lot-et-Garonne et du Gers à l’Aude, sur les côtes du Roussillon ainsi qu’en région Paca. Il atteint ponctuellement 40 à 60 % dans les Bouches-du-Rhône et sur l’est des Pyrénées.