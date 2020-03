pour vous connecter et poursuivre la lecture

Au 15 mars 2020, Météo-France a dressé le bilan provisoire de la saison de recharge des nappes phréatiques qui « a bien porté son nom cette année, avec des cumuls de pluie souvent excédentaires à quelques exceptions près, notamment des déficits localisés entre Corse, Est Languedoc et Auvergne Lyonnais ».

De l’eau en abondance

Pour rappel, la saison de recharge correspond à la période de septembre à mars, qui permet normalement de remplir les nappes phréatiques au long des mois d’automne et d’hiver.

Cette année, les excédents d’eau sont parfois importants (jusqu’à plus de 50 %) dans l’ouest du pays et en région Paca. La liste ci-dessous présente quelques exemples de villes plus ou moins arrosées :

Brest : 1 159 mm (+45 %) en deuxième position (derrière 2000-2001)

Cannes : 1 140 mm (+99 %) en deuxième position (derrière 1959-1960)

Biarritz : 1 129 mm (+26 %)

Quimper : 1 127 mm (+36 %)

Landivisiau : 1 055 mm (+37 %)

Dax : 1 017 mm (+43 %) qui contrastent avec Montpellier : 325 mm (-25 %)

Saint-Étienne : 319 mm (-4 %)

Colmar : 276 mm (-2 %)

L’Île-Rousse : 255 mm (-28 %)