Dans une note publiée le 27 avril 2020, Météo-France indique qu’en raison du décalage, plus à l’est, de l’anticyclone, l’Hexagone retrouve un régime d’ouest perturbé. Ainsi, dès le 27 avril 2020, dans l’après-midi, une dégradation pluvio-orageuse a gagné l’ensemble du pays.

Une dépression plus active au sud

Météo-France précise que cette dégradation est plus active sur les régions du Sud, notamment sur les plaines du Languedoc. L’Hérault et le Gard ont d’ailleurs été placés en vigilance orange, pluies et inondations.

Le 28 avril 2020 la perturbation concernera, en matinée, les frontières du Nord et de l’Est, « avant de s’évacuer hors du pays. À l’arrière, dans un ciel de traîne, le temps se rafraîchira, surtout sur la moitié nord où l’on perdra souvent jusqu’à 5°C par rapport à aujourd’hui », ajoute Météo-France.

Des pluies localement soutenues

Le mercredi 29 avril 2020, une nouvelle perturbation fera son apparition et touchera, dans la matinée, un grand quart nord-ouest du territoire le matin. Elle se décalera vers l’est en cours de journée. « Les pluies pourront être localement soutenues et le vent de sud-ouest se renforcera, pouvant atteindre 60 à 70 km/h en pointes », alerte Météo-France.

Jeudi 30 avril 2020, la perturbation apparue la veille s’accrochera sur le relief des Alpes. Sur le reste du pays, « on retrouvera un ciel de traîne, moins dense du centre au nord et au nord-ouest, mais plus chargé, avec un risque d’orage sur une moitié ouest », explique Météo-France.

« Sur le littoral atlantique le vent d’ouest-sud-ouest atteindra 90 km/h, il soufflera jusqu’à 70 km/h en rafales à l’intérieur du pays, et jusqu’à 60 à 80 km/h autour de la Méditerranée », ajoute l’organisme qui prévoit également une baisse des températures. Elles passeront sous les normales d’une fin d’avril, avec 16 à 17°C en moyenne sur toute la France.

Une fin de semaine plus ensoleillée

Le 1er mai 2020, une nouvelle onde pluvieuse abordera l’Hexagone par l’ouest. Météo-France précise qu’elle concerna principalement les trois quarts du nord du pays et qu’elle quittera progressivement ces territoires samedi 2 mai 2020.

Cependant, à l’arrière du pays le ciel restera assez chargé. De la Nouvelle-Aquitaine au sud des Alpes, Météo-France prévoit un temps « plus ensoleillé, avec un franc soleil autour de la Méditerranée et des températures à nouveau en hausse ».

L’amélioration amorcée le samedi devrait se généraliser à toute la France le dimanche 3 mai 2020 et les températures devraient remonter « autour de 23°C sur le Nord et 26°C en moyenne sur le Sud ». La semaine prochaine devrait débuter avec du soleil et de la chaleur.

