Le 26 février 2020, la neige et les températures hivernales ont fait leur retour, notamment dans le nord-est de la France. Ce changement de temps contraste avec un début de mois de février relativement doux. Il est dû à la perturbation active qui balaie le pays depuis le mardi 25 février 2020.

À la suite du passage pluvieux qui s’est décalé le mardi 25 février 2020 sur le sud et la façade orientale, une masse d’air instable et nettement plus fraîche déboule depuis le nord-ouest. Elle apporte un temps agité par les côtes de la Manche, avec la multiplication des giboulées. Le mercredi 26 février 2020, la neige a fait son apparition en France, notamment dans le nord-est. De fortes giboulées de #neige circulent dans l'Oise ce matin et blanchissent temporairement la jolie ville de Senlis (60). Il s'agit des premières neiges qui tiennent au sol en plaine cet #hiver.

Crédit axellelamarque7777 pic.twitter.com/kXYtswcqAM — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 26, 2020 De la neige en plaine dans le Nord-Est Dans cette masse d’air instable, une dépression se creusera au sud de l’Irlande et progressera sur le nord de la France dans la journée du jeudi 27 février 2020, conduisant une perturbation qui concernera l’ensemble du pays, tout particulièrement le Centre et le Sud. Dans le Nord-Est, la neige tombera jusqu’en plaine une bonne partie de la journée tandis que le redoux s’effectuera par l’ouest sous des pluies marquées, accompagnées de vent d’ouest très fort, jusqu’à 90 km/h en plaine dans le centre du pays. Les températures remontent à la fin de la semaine Cet épisode donnera 3 à 5 cm de neige du nord des Hauts-de-France à la Bourgogne-Franche-Comté, localement 5 à 10 cm vers les frontières ainsi que sur les hauteurs. Il neigera aussi encore abondamment en moyenne montagne dans les Alpes, mais la pluie reviendra à tous les étages dans le Massif central. Cette énième perturbation de février marquera le retour à un régime de sud-ouest perturbé avec une succession de passages pluvieux et venteux prévue pour la fin de la semaine et des températures qui remontent allègrement au-dessus des niveaux de saison.

