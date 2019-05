pour vous connecter et poursuivre la lecture

« La moyenne des températures minimales sur le pays ce lundi 6 mai 2019 au matin était de 2,5°C, a indiqué Météo-France dans une note publiée le 7 mai 2019. Cette valeur, située 6,1°C sous la moyenne climatologique quotidienne, est exceptionnelle dans le climat moderne et inédite sur les 40 dernières années. » Une telle fraîcheur n’avait pas été rencontrée depuis 1979, et s’inscrit 11e dans le classement des 12 matinées de mai les plus froides des 73 dernières années.

Des températures plus fréquentes dans le passé

« Un tel événement, qui semble exceptionnel aujourd’hui, était un peu plus courant dans le passé », ajoute le service de météorologie. Depuis 1980, toutes les matinées de mai à l’exception de 2019 ont un indicateur national de température minimale supérieur à 3,2°C. Des températures minimales inférieures à 3°C étaient enregistrées de temps en temps avant 1980.

Le dimanche 5 mai 2019, la température moyenne quotidienne a été de 8°C, soit 5,5 degrés en dessous de la normale. « Il faut remonter au 6 mai 1991 (7,9°C), il y a 28 ans, pour observer un jour de mai plus froid en température moyenne. Le record du jour de mai le plus froid en moyenne nationale depuis 1947 est de 6,5°C le 7 mai 1957. »