Météo-France estime qu’après une petite baisse ce 19 février 2019, « les températures devraient remonter et la douceur marquée se poursuivre au moins jusqu’au week-end prochain ».

« Avec la présence d’un solide anticyclone qui s’est installé la semaine dernière sur une large partie centrale de l’Europe, le temps est devenu calme, souvent ensoleillé, et de plus en plus doux ces derniers jours », observe Météo-France.