Records en vue

« Les valeurs les plus élevées pourraient même dépasser largement ce seuil, et approcher les records pour un début février, entre dimanche et lundi au pied des Pyrénées, estime Météo-France dans un communiqué diffusé le 28 janvier 2020. À plus longue échéance, les tendances sont bien sûr plus sujettes à caution, mais les dernières prévisions ne voient pas de changement global d’un scénario d’hiver doux sur l’Europe. »

Météo-France décrit l’hiver 2019-2020 comme revêtant « les couleurs du printemps, […] avec les giboulées de ce mardi 28 janvier où la neige peut temporairement s’inviter en plaine au nord de la Seine de façon anecdotique, parfois celles de l’automne, comme avec l’épisode méditerranéen des Pyrénées-Orientales la semaine dernière lié à la tempête Gloria. Sur quasiment tout le vieux continent les températures sont supérieures à la normale et la neige se cantonne au relief. »

Sur la Baltique aussi

Comment expliquer cette situation ? Par la douceur océanique qui s’est propagée depuis le début du mois sur le nord du continent, et renforce les vents d’ouest à sud-ouest sur ces régions. « Cela explique dans les régions les plus orientales [d’Europe, NDLR] des anomalies encore plus remarquables qu’en France, comme notamment dans les pays bordant la Baltique », décrit Météo-France.

L’Institut cite en exemple la ville de Stockholm en Suède, qui pourrait battre son record du mois de janvier le plus doux, 3,2 °C en 1989, avec une température moyenne dépassant les 4 °C. « Le mercure a atteint une valeur de 10,9 °C le 15 janvier, très proche du record mensuel de 11,1 °C le 10 janvier 2007. »

Couverture neigeuse en Europe à la date du 26 janvier 2020. © Météo-France/NOAA

Même constat en Russie. « Si la Place Rouge est de nouveau blanche depuis 5 jours et que cet enneigement semble vouloir s’installer dans la durée, la hauteur relevée ce mardi 28 janvier en matinée (4 centimètres) est la plus faible des 20 dernières années à cette époque de l’année. À l’échelle du continent, la carte de neige au sol correspond sur la plupart des pays aux zones de relief ; et encore les moyennes montagnes étaient très peu enneigées. »