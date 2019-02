Météo

Comme un goût de printemps…

réservé aux abonnés

6 h

Pression réduite au niveau de la mer, en hPa, moyennée sur 5 jours, du 13 au 17 février 2019, simulation du modèle américain GFS (Global Forecast System). © Climate Reanalyzer.

Dans certaines régions, le soleil commençait à manquer… Il nous accompagnera jusqu’à dimanche au moins, puis une bonne partie de la semaine prochaine. Et « si les matinées resteront froides, les après-midi seront de plus en plus douces », selon Météo-France.