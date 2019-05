Chaud et froid ont alterné au cours de ce mois d’avril. La première quinzaine a été globalement fraîche. Des gelées parfois fortes autour du 14 avril ont pu menacer les cultures et la végétation en général, avec des valeurs descendantes parfois sous les –5°C. Le minimum a été relevé le 14 à Mourmelon-le-Grand (Marne), à –9°C.

« La situation a ensuite basculé vers le chaud du 18 au 22 avec 1 à 4 jours de chaleur, notamment sur un large quart nord-est, alors que les régions du sud restaient sous des températures de saison ». Le mois s’est ensuite terminé sous une relative fraîcheur avec quelques gelées locales.

Avec 11,5°C de moyenne nationale, avril 2019 se situe légèrement au-dessus de la normale de saison (+0,7°C). « Il s’agit du troisième mois consécutif au-dessus des normales, après un mois de janvier assez froid », rappelle Meteonews. Cet excédent est un peu plus marqué sur le tiers nord du pays, autour de +1°C, très faible voire inexistant sur les régions méridionales.

15 % de déficit en eau

« Ce mois d’avril a été sec des Hauts-de-France au Massif central jusqu’aux Alpes, normalement arrosé à pluvieux ailleurs, indique Meteonews. C’est en Île-de-France que le manque d’eau s’est fait le plus ressentir avec seulement 15 mm de pluie à Orly. »

En moyenne nationale, la France a reçu 54 mm de précipitations au cours de ce mois d’avril, soit environ 15 % de déficit. « Nous restons bien sûr très loin du record de sécheresse établi en avril 1955 qui comptait seulement 7 mm de pluie en moyenne nationale », est-il précisé.

La Normandie sous le soleil

Le soleil a brillé su la moitié nord, alors que les régions méridionales ont enregistré un déficit de soleil de 10 à 25 %. « C’est en Normandie que l’excédent est le plus important avec 20 à 30 % de soleil en plus, alors que le piémont pyrénéen a mesuré plus de 20 % de déficit de lumière ».

Avec une moyenne nationale de 188 heures d’ensoleillement, avril se situe dans la moyenne saisonnière. Il est à noter tout de même : « Ces 188 heures sont inférieures à l’ensoleillement de mars dernier et ses 196 heures, et à peine supérieures à février (172 heures). »

Meteonews note une activité orageuse assez faible pour un mois d’avril. Une tornade de faible intensité a été observée le 6 avril dernier près de Montpellier, ne faisant heureusement que quelques dégâts légers.