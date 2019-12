« L’année 2019 se termine par un mois de décembre très agité, mais aussi très doux pour la saison, rappelle Météo-France dans un bilan établi le 19 décembre 2019. Décembre 2019 pourrait se classer au troisième ou quatrième rang des plus chauds en France. La température moyenne sur la France et sur l’année […] devrait se classer au troisième rang des plus fortes valeurs mesurées depuis 1900 derrière 2018 et 2014, ex aequo avec 2011. »

Température annuelle moyenne en France. © Météo-France

Depuis janvier, l’Hexagone a connu une succession de « mois inhabituellement chauds à l’exception de janvier et novembre proches de la normale, et du mois de mai plus frais (- 1,1 °C), poursuit Météo-France. L’été 2019 a été le troisième plus chaud depuis le début du XXe siècle. Deux vagues de chaleur ont concerné la France du 25 au 30 juin puis du 21 au 26 juillet, s’accompagnant de nombreux records sur l’ensemble du pays. »

La pluie a manqué jusqu’en octobre

Sur le plan des précipitations, la France a été déficitaire (1) en moyenne sur durant les neuf premiers mois de l’année. Ce qui explique la « sécheresse des sols marquée sur les régions du Massif central au Nord-Est jusqu’en octobre, décrit Météo-France. Le pays a ensuite retrouvé une pluviométrie excédentaire en fin d’année avec des passages perturbés actifs et des épisodes violents de précipitations intenses sur les régions méditerranéennes et le sud de l’Aquitaine. En moyenne sur le pays, la pluviométrie annuelle est à ce jour proche de la normale. »

Anomalie de la pluviométrie en France au 18 décembre 2019. © Météo-France

Quant à l’ensoleillement, l’année 2019 a été en moyenne très ensoleillée sur l’ensemble de la France, avec un excédent (2) de plus de 10 % sur une large moitié nord, constate Météo-France.