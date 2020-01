« Ce niveau correspond à moins de la moitié du foudroiement enregistré en 2018 et à 60 % de la moyenne annuelle du foudroiement depuis 2000, détaille Météo-France dans son bilan mis en ligne le 21 janvier 2020. Malgré ce faible nombre de foudroiement, Météorage a tout de même enregistré, l’an dernier, 267 jours d’orage, soit légèrement plus que la moyenne (263 jours). »

Autant d’orages

Pourtant, 2019 a connu autant de jours d’orage qu’habituellement. Alors comment Météo-France explique le faible niveau d’activité électrique ? Par la canicule notamment, qui s’accompagne d’un air particulièrement sec. À l’inverse, en octobre, des épisodes méditerranéens ont eu lieu autour du golfe du Lion, avec une activité orageuse plus importante.

« Le jour de 2019 avec le plus de foudroiement, le 26 juillet, on a enregistré plus de 15 000 éclairs nuage sol, alors qu’en moyenne les journées records, ce chiffre est de 34 000. Un mois a pourtant été particulièrement foudroyé : octobre, qui avec plus de 44 000 éclairs nuage sol est le troisième mois d’octobre le plus foudroyé depuis 1989, soit 2,5 fois la moyenne. »

