Martinique

La filière sucrière en détresse

9 h

Champ de canne à sucre. © Pixabay

En Martinique, la filière de la canne, du sucre et du rhum, qui génère 3 500 emplois directs et indirects, est en souffrance. Des années de mauvaises récoltes, de retard dans le versement des aides européennes, de restrictions administratives et de concurrence étrangère mettent les professionnels en grande difficulté.