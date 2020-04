pour vous connecter et poursuivre la lecture

Alors que les agriculteurs effectuent, en cette période, leurs semis de tournesol, les paysans du collectif « Marre des faucheurs » rappellent dans un communiqué de presse datant du 21 avril 2020 que « les variétés tolérantes aux herbicides (VTH), qu’ils utilisent depuis plus de dix ans, demeurent indispensables et constituent une solution fiable ».

« Celles-ci permettent de désherber les adventices difficiles, notamment l’ambroisie, plante invasive au pollen fortement allergène, ajoute le collectif. Sans VTH, il ne serait plus possible de cultiver le tournesol dans de très nombreuses régions en France. C’est le cas dans la vallée du Rhône, dans le Sud-Ouest et dans le Poitou-Charentes notamment. »

Lutte contre les organismes nuisibles

Selon eux, les VTH sont d’autant plus importantes que le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a affirmé dans une réponse à une question écrite le 24 mars 2020 à l’Assemblée nationale que « le comité national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale […] se prononcera sur l’opportunité d’un […] classement » de l’ambroisie comme organisme nuisible à la santé des végétaux.

« La période si particulière liée au Covid-19 rappelle par ailleurs l’impérieuse nécessité de donner les moyens nécessaires aux paysans pour assurer une production de qualité et à un prix accessible à tous », estime Marre des faucheurs.

Plan protéines

Ils rappellent que l’ensemble de la profession agricole, en lien avec les pouvoirs publics, a mis en œuvre avec succès un plan d’accompagnement sur les VTH depuis 2012. « Il n’y a donc aucune raison scientifique, ni technique pour un quelconque durcissement de la réglementation, jugent ces derniers. Par ailleurs, en permettant de maintenir des surfaces oléagineuses, les VTH entrent parfaitement dans la stratégie du plan protéines souhaitée par le gouvernement. »

