C’est le blé d’hiver américain HRW (bonne qualité meunière) qui affiche la plus forte variation de prix cette semaine sur le marché mondial. Malgré des rendements affectés par la sécheresse de l’hiver, il vient de perdre plus de 20 $/t à 218 $/t Fob US Gulf suite à la progression de la récolte et du maintien du dollar à un niveau élevé.