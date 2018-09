Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez-ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 5% Vous avez parcouru 5% de l'article

Le maïs et les oléagineux affichent des baisses de prix cette semaine, poussés vers le bas par les mauvaises ventes US et les difficultés sino-américaines, et par la révision en hausse de la récolte de colza au Canada également. Au contraire, le blé et l’orge repartent à la hausse malgré la progression de l’euro.