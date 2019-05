pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Compte tenu de l’état des cultures et des semis prévus, et si les conditions météorologiques sont normales jusqu’à la fin de la campagne, la production mondiale de céréales devrait atteindre un nouveau record, soit 2,722 milliards de tonnes, c’est-à-dire 71 millions de tonnes de plus qu’en 2018 », prévoit la FAO dans ses estimations publiées ce 9 mai 2019.

Augmentation pour le blé, le maïs et l’orge

« Si on considère les principales céréales, l’augmentation de la production céréalière serait à mettre principalement au crédit du blé, du maïs et de l’orge, dont les hausses respectives seraient de 2,5 %, 2,2 % et 6,1 % par rapport à l’année précédente, poursuit-elle. La production mondiale de riz devrait rester en revanche proche du record historique de 2018. »

Quant à la demande, sur la période 2019-2020, elle augmenterait : de 1,5 %, pour atteindre un pic à 2 722 millions de tonnes, soit le volume produit selon la FAO. Cette augmentation concernerait surtout les céréales secondaires (+1,3 % par rapport à 2018-019), principalement en raison de la forte demande des secteurs de l’alimentation animale et des industries.

Consommation en hausse

« La consommation alimentaire mondiale de céréales devrait également progresser d’au moins 1,1 %, en raison de la poursuite de l’accroissement démographique mondial, estime la FAO. La consommation alimentaire de riz et de blé, qui sont les deux premières denrées alimentaires de base, devrait augmenter de 1,7 et 1,0 % respectivement. »

Bilan de ces prévisions de production et d’utilisation, la FAO estime que les stocks mondiaux de céréales pourraient reculer de 0,7 %, « ce qui les porterait à 847 millions de tonnes, soit le volume le plus bas depuis 2016-2017 ». Ce repli est surtout lié aux céréales secondaires et, dans une moindre mesure, au riz.

Davantage de blé en stock

« En revanche, les stocks de blé sont appelés à grossir, pour atteindre leur deuxième plus haut niveau historique. Le resserrement des stocks ne se traduirait que par une baisse modeste du rapport stocks/utilisation au niveau mondial, qui devrait se situer à 30,1, soit son point le plus bas depuis quatre ans. »

Concernant le commerce mondial des céréales, la FAO estime qu’il atteindrait 413 millions de tonnes en 2019-2020, soit une progression d’à peine 0,5 % par rapport aux estimations de 2018-2019, mais qui marquerait un fléchissement de 1,9 % (8 millions de tonnes) par rapport à son niveau record atteint en 2017-2018.

Des prix mondiaux tendus

Le repli porterait sur le maïs, « alors que les perspectives concernant les échanges des autres céréales sont positives, notamment pour le blé et le riz ». Dans ce contexte d’équilibre entre l’offre et la demande pour à peu près toutes les céréales, il est probable que les cours mondiaux restent tendus, au moins pendant la première moitié de la campagne 2019-2020.