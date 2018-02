Tallage, cabinet d’études spécialisé dans les marchés des grains et des oléagineux, nous livre son analyse hebdomadaire.

Avec une semaine de retard par rapport au marché mondial, les prix français décollent pour le blé et l’orge cette semaine. L’envolée est modeste et d’origine climatique en blé, elle semble mieux expliquée par l’offre et la demande en orge.