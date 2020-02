Marché des céréales

Les fabricants d’aliments boudent le blé français

11 h

Le volume d’utilisation par les fabricants du bétail a diminué de 100 000 t, et a été ventilé vers l’orge et le maïs à hauteur de 50 000 t chacun © Cédric FAIMALI

À l’issue du conseil spécialisé céréales de FranceAgriMer le 12 février 2020, Marion Duval, adjointe du chef de l’unité grains et sucre au sein de la Direction « Marchés, études et prospective » est revenue sur la conjoncture en Europe et en France.