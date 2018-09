Tallage, cabinet d’études spécialisé dans les marchés des grains et des oléagineux, nous livre son analyse hebdomadaire.

Pas de hausse cette semaine, sauf pour les tourteaux. Les céréales et le colza restent orientés à la baisse sous le poids du soja et du maïs américain, ainsi que d’une révision à la hausse, et discutable, de la récolte russe par l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture.