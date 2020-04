Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Le Conseil international des céréales (CIC) a réévalué à la hausse ses prévisions de production de céréales (blé et céréales secondaires) mondiale pour 2019-2020 à 2 176 millions de tonnes (Mt). C’est 1 million de tonnes de plus que le mois dernier, et 2 % de plus que la campagne précédente. « Les perturbations causées par la pandémie de Covid-19 ont eu un impact négatif sur la demande, en particulier pour la transformation industrielle », souligne le CIC. Les prévisions de consommation sont en baisse de 11 millions de tonnes en glissement mensuel, tirées par un « fort ralentissement de la demande de transformation d’éthanol », indique le CIC. > À lire aussi : Céréales et oléagineux, le coronavirus change la donne sur les marchés (27/04/2020) Tendance qui se poursuit pour 2020-2021 Pour 2020-2021, le CIC table sur une production de 2 218 Mt, soit une estimation en baisse de 5 Mt par rapport à celle d’avril. Cela s’explique par une dégradation des conditions de culture en Europe et dans la région de la mer Noire. Le CIC s’attend à une baisse de la consommation (- 4 Mt en glissement mensuel), notamment pour un usage industriel. « Néanmoins, tous les secteurs de la demande affichent une forte croissance en glissement annuel », assure-t-il. > À lire aussi : Conditions de culture, « un des débuts de printemps les plus secs depuis 1979 » (28/04/2020) En soja, contraction des stocks d’un tiers sur un an La récolte de soja pour 2019-2020 a été réévaluée en baisse de 3 Mt, à 338 Mt (-24 Mt par rapport à la campagne précédente), suite à de nouvelles baisses des estimations en Amérique du Sud. « Avec la réduction nette des approvisionnements, compensée par une réduction de l’utilisation totale, les stocks mondiaux de fin de saison devraient rester inchangés en glissement mensuel, à 38 Mt », indique le CIC. Cela représente « une contraction de près d’un tiers en glissement annuel ». Pour 2020-2021, « la demande d’importation mondiale devrait progresser de 5 Mt par an, pour atteindre un sommet historique de 157 Mt », soit + 3 % en un an, indique le CIC. H.Parisot

