Les cours du soja ont légèrement reculé mardi à Chicago malgré l’espoir d’avancées dans les négociations sino-américaines alors que la météo s’annonce plus favorable aux cultures. Le blé s’est stabilisé tandis que le maïs a progressé.

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture 20% Vous avez parcouru 20% de l'article

Après la vague de chaleur qui a frappé les États-Unis ce week-end, l’anticipation de températures plus fraîches et d’éventuelles averses dans les prochains jours avait fait fortement reculer les cours du maïs, du blé et du soja lundi. Le soja a poursuivi mardi sur cette même tendance alors que, selon le relevé hebdomadaire du ministère américain de l’Agriculture, diffusé lundi soir, la qualité de la production de soja est restée la même que la semaine précédente aux États-Unis (54 % étant considérés comme bonne à excellente). La récolte de maïs s’est, en revanche, un peu dégradée, 57 % de la production étant qualifiée de bonne à excellente contre 58 % la semaine précédente. La perspective de rendements un peu moins élevés a alimenté le rebond du cours. En fin de séance, les prix des produits agricoles ont, par ailleurs, temporairement profité d’informations de presse selon lesquelles des négociateurs américains doivent se rendre la semaine prochaine en Chine pour des discussions de visu avec leurs homologues chinois. Même si cela ne garantit en rien la conclusion d’un accord amenant à la levée des droits de douane élevés sur le soja américain, « c’est considéré comme un pas dans la bonne direction », a commenté Dax Wedemeyer, de la maison de courtage US Commodities. Le président américain, Donald Trump, avait assuré après une rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping, fin juin que Pékin avait offert d’acheter un « montant incroyable de nourriture et produits agricoles » américains. Interrogé à ce sujet sur Bloomberg mardi, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a reconnu que, « à sa connaissance, la porte ne (s’était) pas beaucoup ouverte ». La progression marquée du dollar face aux principales devises continue par ailleurs « à limiter toute montée significative des prix des produits agricoles », a souligné Mike Zuzolo, de Global Commodity Analytics. Un billet vert plus élevé tend en effet à rendre plus onéreux les achats de produits américains pour les acheteurs munis d’autres devises. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mardi à 4,3150 dollars, contre 4,2675 dollars lundi à la clôture (+1,1 %). Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,8725 dollars, comme la veille. Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, s’est établi à 9,0375 dollars, contre 9,0575 dollars à la précédente clôture (-0,2 %). AFP

Après la vague de chaleur qui a frappé les États-Unis ce week-end, l’anticipation de températures plus fraîches et d’éventuelles averses dans les prochains jours avait fait fortement reculer les cours du maïs, du blé et du soja lundi.