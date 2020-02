pour vous connecter et poursuivre la lecture

Les surfaces françaises consacrées aux laitues d’hiver (octobre 2019 à avril 2020) sont en retrait de 3 % par rapport à la campagne précédente pour atteindre 3 690 hectares, selon les estimations du ministère de l’Agriculture publiées le 24 janvier 2020.

En revanche, la production serait en hausse de 3 % par rapport à celle de l’année dernière. Mais, avec 293,4 millions de têtes, elle serait en retrait de 19 % par rapport à la moyenne de la période 2014-2018.

Surtout concentrée dans les bassins du sud de la France, la campagne d’hiver jongle avec les excès d’eau et les maladies cryptogamiques (mildiou ou sclérotinia) qui résultent des pluies de l’automne et les températures douces qui ont maintenu un fort niveau de production durant longtemps. Cette campagne d’hiver arrive après une campagne de laitues d’été qui cumulait la fraîcheur des températures, l’humidité des intempéries et la faiblesse des prix de vente.

La campagne de commercialisation de la laitue d’hiver a commencé en octobre avec une inflexion supplémentaire des prix à la baisse au moment de l’entrée sur le marché des productions du sud-est. Ensuite, la raréfaction de l’offre en laitue, plombée par les intempéries, a entraîné un raffermissement des cours avant la période des fêtes où l’intensité de la demande a permis une progression des prix de 36 % par rapport à la moyenne quinquennale.