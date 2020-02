« En décembre 2019, le prix d’achat des intrants croît légèrement (+ 0,2 % par rapport à novembre 2019), indique le ministère de l’Agriculture dans Agreste infos rapides — Coûts de production de février 2020. Sur un an, le prix est en revanche en recul (- 0,7 %) sous l’effet de la baisse des prix des engrais et amendements, des produits de protection des cultures et des aliments des animaux. »

Livraisons d’azote en baisse

En juin 2019, après une forte hausse en mai, les livraisons d’engrais azotés sont en baisse sur un an (- 2,2 %), dans un contexte de prix en hausse (+ 9,9 % sur un an). En cumul sur la campagne 2018-2019, les livraisons sont en recul de 18,2 % par rapport à la campagne précédente avec des prix en forte augmentation (+ 12,3 % en moyenne de juillet 2018 à juin 2019).

En juin, les livraisons de phosphate sont en forte baisse sur un an (- 38,4 % entre juin 2018 et juin 2019) dans un contexte de prix en hausse sur un an (+ 6,1 %).

Les livraisons de potasse sont inférieures à celles de la campagne précédente (- 43,9 % entre juin 2018 et juin 2019) avec des prix en hausse (+ 4,9 % sur un an).

Hausse du gazole non routier

En décembre 2019, le prix du baril de pétrole brut de la mer du Nord est en hausse par rapport au mois précédent. Il s’élève à 67 $, contre 63 $ en novembre 2019. Par ailleurs, sur un an, après huit mois de baisse consécutifs, les prix augmentent (+ 18,9 %).

En décembre 2019, le prix du gazole non routier, qui représente un peu plus de la moitié du poste « énergie et lubrifiants » de l’Ipampa (Indice des prix d’achat des moyens de production agricole), est en hausse (+ 4,3 % par rapport à novembre 2019). Sur un an, les prix sont en hausse (+ 6,2 %), après sept mois de recul. Les chiffres, prennent en compte le remboursement aux agriculteurs de la taxe sur la consommation des produits énergétiques (TICPE).

Augmentation de la production d’aliments composés

En décembre 2019, la production nationale d’aliments composés pour les animaux de ferme est en hausse sur un an (+ 2,5 %). Sur l’ensemble de l’année, la fabrication d’aliments composés est stable par rapport à l’année précédente : la hausse des aliments porcins a été contrebalancée par la diminution des aliments pour volailles et bovins.