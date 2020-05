De fortes pluies et des orages violents ont touché le pays depuis ce week-end. Les pluies ont été particulièrement intenses dans le Sud-Ouest. Après un hiver humide et un printemps sec, de nombreuses cultures sont sous l’eau.

Météo-France souligne le caractère exceptionnel des pluies soutenues qu’a connu le sud-ouest de la France, du fait de leur durée et de leur extension géographique. Les plus forts cumuls de précipitations depuis le 10 mai 2020 sont observés entre le nord des Landes et le sud de la Gironde, ainsi que sur le relief du sud-est du Tarn, où il a plu l’équivalent d’un, voire deux mois de précipitations en moins de 36 ...