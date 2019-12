Le sud du pays est particulièrement touché par les intempéries qui ont provoqué des crues dévastatrices, décrit Météo-France. Certaines villes du Sud-Ouest et de la Méditerranée enregistrent des cumuls de pluie record depuis le début de novembre.

Ces pluies ont perturbé la réalisation des récoltes et des semis dans presque toute la France.

Certaines parcelles complètement inondées ont rencontré des problèmes de levée des céréales.

La couverture des sols a permis de lutter contre l’érosion.

L’Angleterre a aussi été touchée par ce phénomène climatique.

On Saturday the floods caught me out and I had to rescue the ewe lambs. All I can say is thank god for my dogs #dorset #riverstour #bordercollie #huntaway #rescue #floods #sheep365 pic.twitter.com/wWQMybb8Xs