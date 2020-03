pour vous connecter et poursuivre la lecture

Sur ses 160 hectares, Ludovic Segault, agriculteur à Sarnois dans l’Oise, ne compte que 1,5 ha sous l’eau. Mais tous ses champs sont touchés par le surplus d’eau. Les fortes précipitations de l’automne et de l’hiver ont retardé la date du premier apport d’engrais. Certaines parcelles ne l’ont d’ailleurs toujours pas reçu. Et la météo annonce encore de l’eau pendant encore au moins une semaine dans le nord. Selon Météo-France, la pluviométrie a été excédentaire de plus de 10 % sur l’Hexagone depuis le début de l’hiver.

C'est un peu compliqué de travailler dans les champs en ce moment en Haut de France. Légèrement humide... pic.twitter.com/KxXuA6GuJ3 — Ludovic Segault (@Stelata60) March 5, 2020

À cause des faibles reliquats, et la bonne croissance des plantes liées à la douceur hivernale, et les difficultés pour rentrer dans les parcelles, Ludovic Segault estime être en retard sur les besoins des cultures. Il a pourtant des terres plutôt limoneuses, mais elles sont parsemées de « mollière », des zones ou le risque d’enlisement est très élevé dès que le sol est gorgé d’eau. « Un voisin s’est même enlisé hier » explique-t-il.

Certains colzas n’ont pas supporté l’excès d’eau. « Ils sont violets et quand on tire dessus, ça vient tout seul », décrit Ludovic Segault. L’agriculteur de l’Oise cultive aussi des pois et des féveroles de printemps ainsi que des betteraves. Mais le semoir est toujours sous le hangar. Ludovic Segault s’inquiète pour le potentiel de rendement des légumineuses.

En situation d’excès hydrique, le colza devient violet

Encore 60mm en 1 semaine

Tout est saturée depuis 5 mois

Une catastrophe céréalière sur une large part de la #Bretagne sur #BLE #orge et #colza pic.twitter.com/g7rdWkk9IA — menier jean rene (@menierjeanrene) March 6, 2020

Le semoir à betteraves va encore rester au chaud

Un peu de soleil pour que ça lève

Bientôt une culture de riz ?

Bon, là c'est pas facile de voir le stade du blé... va nous falloir masque et tuba ! pic.twitter.com/eTfiQPzCS8 — Thierry Gain (@ThierryGain) March 5, 2020

Quelques soucis d’hydromorphie

Même dans la cour de ferme

Les poules vont se transformer en canards

Je crois que je vais aller voir si les poules apprennent à nager!!! pic.twitter.com/zhB1qq4lak — Cédric B. (@ja45cb) March 5, 2020

Le maraîchage aussi est touché

Ça baigne pic.twitter.com/jvA6rvMceo — Ferme des Prés Neufs (@FermePresNeufs) March 5, 2020

Ça passe tout juste

Ouf, c'est passé



Il était temps, le blé commençait à avoir vraiment faim !



Il y aura plus qu'à laver pic.twitter.com/Mcl6dAtOcY — Antoine Thibault (@AgriSkippy) March 9, 2020